Титов: если «Спартак» станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга Умярова

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, понимает ли он, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает хавбека красно-белых Наиля Умярова.

«Да, я прекрасно понимаю и знаю, потому что он мне лично сказал, когда мы с ним сидели, смотрели матч. Говорить об этом я не имею права, но я его ответ понял.

Умяров сегодня – это действительно один из лучших опорников у нас. Это готовый футболист, у него прекрасный возраст для того, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате. Но для этого надо играть в сборной, надо играть в еврокубках. Надеюсь, что та политическая ситуация, которая сейчас очень резко и быстро поменялась, даст нам шанс, что в следующем сезоне еврокубков мы уже будем играть. Вот там можно и показать себя. Надо играть на постоянно высоком уровне, который он показывает в последних матчах. Если «Спартак» станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга именно Умярова, потому что мы видим тот вклад, который он вносит в победы», — приводит слова Титова Metaratings.

Умяров является футболистом «Спартака» с января 2019 года. За этот период 24-летний полузащитник принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Как сборная России играет при Карпине: