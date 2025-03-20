«Ювентус» рассматривает Игора Тудора на замену Тьяго Мотте — Романо

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта по-прежнему находится под угрозой увольнения. В клубе активно продолжают обсуждать вопрос о будущем тренера. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в случае отправки 42-летнего специалиста в отставку до завершения сезона главным кандидатом на пост тренера команды будет Игор Тудор.

Тудор играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год, а также был в тренерском штабе клуба в период с 2020-го по 2021-й. В качестве главного тренера он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.