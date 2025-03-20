Кирьяков: Осинькину трудно работать в «Крыльях», когда постоянно есть слухи об отставке

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о давлении на главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Что касается Осинькина в «Крыльях Советов», тренеру сложно работать, когда постоянно идут разговоры о его увольнении или, наоборот, о сохранении в клубе. Ну а что тут делать? От тренера в этом плане ничего не зависит. Если уволили, то уволили, а если нет — продолжаешь работать. К этому надо относиться философски.

Сложно сказать, как будут проявлять себя «Крылья Советов» в оставшихся матчах. В команде поменялось руководство, и вся концепция клуба тоже меняется. Поэтому даже сложно сказать, какие цели и задачи стоят перед командой. Наверное, держаться за середину турнирной таблицы и не вылететь из РПЛ. Но, судя по ситуации в клубе и игре команды, все прекрасно понимают, что есть определённые кадровые проблемы — много футболистов покинуло клуб. Поэтому нельзя говорить о каких-то серьёзных задачах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.