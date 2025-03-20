Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил, что тренерский штаб национальной команды определил футболистов, которые не сыграют с Замбией. Все три игрока вышли в стартовом составе на товарищескую встречу с Гренадой (5:0).
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и Кубка страны», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Сборная России проведет вторую мартовскую встречу с национальной командой Замбии. Матч сборной пройдёт в Москве 25 марта на домашнем стадионе московского «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.
Как сборная России играет при Карпине:
- 20 марта 2025
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
20:55
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:55