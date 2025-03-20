Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил, что тренерский штаб национальной команды определил футболистов, которые не сыграют с Замбией. Все три игрока вышли в стартовом составе на товарищескую встречу с Гренадой (5:0).

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и Кубка страны», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России проведет вторую мартовскую встречу с национальной командой Замбии. Матч сборной пройдёт в Москве 25 марта на домашнем стадионе московского «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

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Как сборная России играет при Карпине: