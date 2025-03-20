«Атлетико» не продаст Альвареса дешевле € 200 млн, игрок интересен «Ливерпулю» — Джейкобс

Несмотря на интерес «Ливерпуля» к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, мерсисайдцы не делали конкретного предложения по нему. Об этом для TEAMtalk сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, «матрасники» не хотят отпускать аргентинского футболиста, поскольку есть вероятность, что грядущим летом клуб покинет 33-летний нападающий Антуан Гризманн. Однако «Атлетико» может рассмотреть предложение по Альваресу, если за него предложат около € 200 млн, то есть в два раза больше, чем они заплатили «Манчестер Сити» за 25-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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