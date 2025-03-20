Белоус: жалко, что Дзюба в сердцах болельщиков «Спартака» не на должном месте
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в сборной России, а также об отношении к футболисту со стороны болельщиков московского «Спартака».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Для российского футбола игры сборной России с такими командами, как Гренада, — это шоу. Поэтому должны быть свои герои, а Дзюба — один из них. Понятно, что он фронтмен, ведь забивал голы во всех командах, даже в «Томи». Я уж не говорю про «Зенит». Жалко, что спартаковский воспитанник в сердцах болельщиков «Спартака» не на должном месте, но тем не менее его будут помнить и знать», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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