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Белоус: жалко, что Дзюба в сердцах болельщиков «Спартака» не на должном месте

Белоус: жалко, что Дзюба в сердцах болельщиков «Спартака» не на должном месте
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в сборной России, а также об отношении к футболисту со стороны болельщиков московского «Спартака».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Для российского футбола игры сборной России с такими командами, как Гренада, — это шоу. Поэтому должны быть свои герои, а Дзюба — один из них. Понятно, что он фронтмен, ведь забивал голы во всех командах, даже в «Томи». Я уж не говорю про «Зенит». Жалко, что спартаковский воспитанник в сердцах болельщиков «Спартака» не на должном месте, но тем не менее его будут помнить и знать», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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