Вингер «Челси» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле» — TEAMtalk

«Астон Вилла» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Челси» Жоау Феликсу, который выступает за «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент лондонский клуб не хочет продавать португальского футболиста, поэтому может снова отдать его в аренду в следующем сезоне. В свою очередь, «Астон Вилла» желает, чтобы Феликс перешёл на постоянной основе, однако препятствием для бирмингемского клуба может стать заработная плата нападающего.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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