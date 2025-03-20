Кечинов: сложно оценить силу сборной России с такими соперниками, как Гренада

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трудностях оценки реальной силы сборной России из-за отсутствия встреч с сильными командами.

«С такими соперниками, как Гренада, сложно оценить силу сборной России. Но у нас ближайшая игра со сборной Замбии, которая должна стать хорошим соперником. Вроде бы ещё лет шесть-семь назад Замбия боролась за звание лучшей команды Африки. Надеюсь, замбийцы предстанут очень серьёзным составом, чтобы мы могли оценить уровень сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.