Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: сложно оценить силу сборной России с такими соперниками, как Гренада

Кечинов: сложно оценить силу сборной России с такими соперниками, как Гренада
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трудностях оценки реальной силы сборной России из-за отсутствия встреч с сильными командами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«С такими соперниками, как Гренада, сложно оценить силу сборной России. Но у нас ближайшая игра со сборной Замбии, которая должна стать хорошим соперником. Вроде бы ещё лет шесть-семь назад Замбия боролась за звание лучшей команды Африки. Надеюсь, замбийцы предстанут очень серьёзным составом, чтобы мы могли оценить уровень сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Истории
Дзюба стал самым возрастным автором гола в сборной России. Кого он обошёл?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android