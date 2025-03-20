Италия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Германии. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Встреча начнётся в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Политано, Барелла, Ровелла, Тонали, Удоджи, Кин, Распадори.

Германия: Бауман, Киммих, Та, Рюдигер, Раум, Горецка, Грос, Зане, Мусиала, Амири, Буркхардт.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).