Нидерланды — Испания: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Испании. Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Хато, ван Дейк, ван Хекке, Гертрейда, Френки де Йонг, Рейндерс, Клюйверт, Гакпо, Фримпонг, Депай.

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Педри, Субименди, Руис, Ямаль, Нико Уильямс, Мората.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: