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Турция — Венгрия 3:1, результат матча плей-офф Лиги наций 20 марта 2025 года

Турция вырвала победу у Венгрии в первом матче плей-офф Лиги наций
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Завершился первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Турции и Венгрии. Встреча проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра матча выступал Иван Кружляк из Словакии. Игра завершилась победой турецкой сборной со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Венгрия
1:0 Кёкчю – 10'     1:1 Шефер – 25'     2:1 Актюркоглу – 69'     3:1 Кахведжи – 73'    

На 10-й минуте полузащитник хозяев поля Оркун Кёкчю вывел свою команду вперёд. Венгры сравняли счёт на 25-й минуте благодаря голу полузащитника Андраша Шефера. Вингер португальской «Бенфики» Керем Актюркоглу на 69-й минуте вывел сборную Турции вперёд. На 73-й минуте нападающий Ирфан Кахведжи установил окончательный счёт в матче.

Ответная игра между сборными Венгрии и Турции состоится в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в Лигу наций А на будущий сезон.

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