Турция вырвала победу у Венгрии в первом матче плей-офф Лиги наций

Завершился первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Турции и Венгрии. Встреча проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра матча выступал Иван Кружляк из Словакии. Игра завершилась победой турецкой сборной со счётом 3:1.

На 10-й минуте полузащитник хозяев поля Оркун Кёкчю вывел свою команду вперёд. Венгры сравняли счёт на 25-й минуте благодаря голу полузащитника Андраша Шефера. Вингер португальской «Бенфики» Керем Актюркоглу на 69-й минуте вывел сборную Турции вперёд. На 73-й минуте нападающий Ирфан Кахведжи установил окончательный счёт в матче.

Ответная игра между сборными Венгрии и Турции состоится в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в Лигу наций А на будущий сезон.