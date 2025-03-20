Сборная Грузии разгромила Армению в матче Лиги наций, Мамардашвили сделал ассист

Завершился первый стыковой матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску из Румынии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу грузинской национальной команды.

«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 33-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Георгий Кочорашвили. Через четыре минуты нападающий Жорж Микаутадзе с передачи вратаря Георгия Мамардашвили укрепил преимущество сборной Грузии. На 59-й минуте Микаутадзе оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между этими сборными состоится 23 марта.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: