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Армения — Грузия, результат матча 20 марта 2025, счет 0:3, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Грузии разгромила Армению в матче Лиги наций, Мамардашвили сделал ассист
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Завершился первый стыковой матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску из Румынии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу грузинской национальной команды.

«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 3
Грузия
0:1 Кочорашвили – 33'     0:2 Микаутадзе – 37'     0:3 Микаутадзе – 59'    

На 33-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Георгий Кочорашвили. Через четыре минуты нападающий Жорж Микаутадзе с передачи вратаря Георгия Мамардашвили укрепил преимущество сборной Грузии. На 59-й минуте Микаутадзе оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между этими сборными состоится 23 марта.

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