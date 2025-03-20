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Хорватия — Франция: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций

Хорватия — Франция: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций
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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Перишич, Крамарич, Будимир.

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Конате, Салиба, Динь, Тчуамени, Гендузи, Рабьо, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)

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