Хорватия — Франция: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Перишич, Крамарич, Будимир.

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Конате, Салиба, Динь, Тчуамени, Гендузи, Рабьо, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)