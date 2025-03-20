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«Коритиба» расторгла контракт с экс-игроком «Баварии» Рафиньей

«Коритиба» расторгла контракт с экс-игроком «Баварии» Рафиньей
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Бразильский клуб «Коритиба» расторг контракт с бывшим игроком мюнхенской «Баварии» 39-летним Рафиньей по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

«Футболист Рафинья больше не является частью нашего клуба, поскольку обе стороны пришли к обоюдному решению расторгнуть контракт, который действовал до конца 2025 года. Желаем успехов», — говорится в сообщении клуба.

По информации Bayern&Germany, «Коритиба» расторгла контракт с Рафиньей из-за того, что защитник принял участие в товарищеском турнире с участием легенд футбола, посвящённом 125-летию «Баварии», и не уведомил клуб об участии в мероприятии.

Рафинья перешёл в «Коритибу» в статусе свободного агента в январе 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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