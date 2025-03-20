Стало известно, что Дзюба сказал игрокам сборной России в круге перед матчем с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к партнёрам по команде в командном круге перед товарищеским матчем с Гренадой (5:0). 36-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой в этой игре. На 43-й минуте Дзюба отметился забитым мячом, ставшим для него 31-м в составе национальной команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Как Георгиевич [Валерий Карпин] сейчас сказал, с первой минуты давайте, но аккуратно в мяч, страхуйте, если что, Латыша [Евгений Латышонок], хорошо? Вместе, дружно. Надо сразу их там! При потере мяча — придавливаем и реально — не рассказывайте друг другу, поддерживайте. Давай, ладно? Товарищеская игра. Друг с дружкой, вместе», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале сборной России.
Как сборная России играет при Карпине:
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