Стало известно, что Дзюба сказал игрокам сборной России в круге перед матчем с Гренадой

Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к партнёрам по команде в командном круге перед товарищеским матчем с Гренадой (5:0). 36-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой в этой игре. На 43-й минуте Дзюба отметился забитым мячом, ставшим для него 31-м в составе национальной команды.

«Как Георгиевич [Валерий Карпин] сейчас сказал, с первой минуты давайте, но аккуратно в мяч, страхуйте, если что, Латыша [Евгений Латышонок], хорошо? Вместе, дружно. Надо сразу их там! При потере мяча — придавливаем и реально — не рассказывайте друг другу, поддерживайте. Давай, ладно? Товарищеская игра. Друг с дружкой, вместе», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале сборной России.

Как сборная России играет при Карпине: