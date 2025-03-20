Скалони ответил Хамесу, заявившему, что сборная Аргентины выиграла Копу-2024 из-за судей

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на слова полузащитника колумбийской национальной команды Хамеса Родригеса, заявившего, что «альбиселесте» победила в финале Кубка Америки — 2024 (1:0) в том числе благодаря судейству. В решающем матче соревнования команда Скалони обыграла сборную Колумбии со счётом 1:0.

«Он сказал, что мы были отличными чемпионами. Я соглашусь с этой частью его комментария. Лучше сосредоточиться на хорошем, остальное неважно», — сказал Скалони на пресс-конференции.

В субботу, 22 марта, сборная Аргентины встретится с Уругваем в отборочной встрече к чемпионату мира 2026 года, 26 марта — с Бразилией.

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