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Сердар Азмун забил на 45+27-й минуте матча отбора ЧМ-2026 Иран — ОАЭ

Сердар Азмун забил на 45+27-й минуте матча отбора ЧМ-2026 Иран — ОАЭ
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Сборная Ирана встречалась со сборной ОАЭ в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт во встрече на 45+27-й минуте. Игра завершилась победой иранской сборной со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 7-й тур
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 0
ОАЭ
1:0 Азмун – 45+27'     2:0 Мохеби – 70'    

Матч прерывался на полчаса из-за того, что один из прожекторов вышел из строя. Арбитр при этом не объявлял о приостановке встречи, что привело к большому количеству добавленных к первому тайму минут. Во второй половине игры забитым голом отметился вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби.

После семи туров сборная Ирана занимает первое место в группе 1 отбора на чемпионат мира с 19 очками. На второй строчке расположилась сборная Узбекистана, у которой 16 очков.

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