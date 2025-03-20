Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян: мы едины, несмотря на все слухи и сплетни

Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян: мы едины, несмотря на все слухи и сплетни
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Роберт Тер-Абрамян отреагировал на новые слухи вокруг клуба, связанные в том числе с возможной отставкой главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

«Быть частью «Крыльев» — это не только большая честь, но ещё и большая ответственность — перед всеми теми, кто поддерживает нашу команду, несмотря ни на что. Теми, кто с самого детства на стадионе. Теми, чьи жилы пропитаны смыслом зелёно-бело-синей Самары. Мы едины, несмотря на все слухи и сплетни. Мы команда этого города!» — написал Тер-Абрамян в своём телеграм-канале и сопроводил сообщение фотографиями Осинькина с футболистами команды на тренировке.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене.

Материалы по теме
Кирьяков: Осинькину трудно работать в «Крыльях», когда постоянно есть слухи об отставке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android