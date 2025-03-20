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Ассоциация футболистов Испании призвала обеспечить 72-часовой перерыв между матчами

Ассоциация футболистов Испании призвала обеспечить 72-часовой перерыв между матчами
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Ассоциация испанских футболистов (AFE) на официальном сайте выпустила заявление, в котором подчеркнула важность предоставления игрокам отдыха как минимум в 72 часа между матчами.

«Ассоциация испанских футболистов (AFE) считает важным, чтобы игрокам был предоставлен как минимум 72-часовой перерыв между матчами для сохранения их здоровья – как физического, так и психологического. Этот критерий также отмечен рекомендациями FIFPRO, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, одним из основателей которой является AFE», — сказано в заявлении AFE.

Также Ассоциация отметила, что ещё в 2020 году договорилась с Королевской федерацией футбола Испании и Ла Лигой о наличии перерыва между играми в 72 часа.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пригрозил бойкотом матчей Примеры, если перерыв между играми будет менее 72 часов.

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