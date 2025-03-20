Хорватия — Франция: Меньян отразил удар Крамарича с пенальти на восьмой минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Хорватии и Франции. Команды играют на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте хозяева поля получили право на пенальти. Голкипер сборной Франции Мик Меньян отразил удар нападающего Андрея Крамарича с 11-метровой отметки. Форвард пробил по центру, а вратарь французов отбил мяч ногой.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)