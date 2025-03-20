В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Испании. Команды играют на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Фурия Роха».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс.

Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: