Яп Стам: не могу согласиться с Криштиану Роналду в том, что он лучший игрок всех времён

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам заявил, что не может согласиться с тем, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — величайший футболист всех времён.

«Я не могу согласиться с Криштиану Роналду в том, что он лучший игрок всех времён. Не забывайте про Диего Марадону, Лионеля Месси, Пеле и других игроков, которые по-своему талантливы. Роналду, конечно, входит в число лучших игроков всех времён, даже в 40 лет он играет на высоком уровне, он в хорошей форме и продолжает забивать голы. Невероятно, на каком уровне футбола он до сих пор находится, и он заслуживает большой похвалы.

Он вошёл в историю и изменил манеру игры за время своей карьеры. При этом я не могу согласиться с тем, что он лучший игрок в истории. Многие люди предпочитают Лионеля Месси, но нужно уважать Роналду и то, что он привнёс в мир футбола. Он обладает таким присутствием на поле и входит в число лучших игроков всех времён», — приводит слова Стама Goal со ссылкой на SpaceportSweden.

Ранее Криштиану Роналду оформил свой 928-й гол за футбольную карьеру, поразив ворота «Аль-Холуда» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1). В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 28 голов и четыре результативные передачи в 33 встречах за клуб во всех турнирах.