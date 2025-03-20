Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яп Стам: не могу согласиться с Криштиану Роналду в том, что он лучший игрок всех времён

Яп Стам: не могу согласиться с Криштиану Роналду в том, что он лучший игрок всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам заявил, что не может согласиться с тем, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — величайший футболист всех времён.

«Я не могу согласиться с Криштиану Роналду в том, что он лучший игрок всех времён. Не забывайте про Диего Марадону, Лионеля Месси, Пеле и других игроков, которые по-своему талантливы. Роналду, конечно, входит в число лучших игроков всех времён, даже в 40 лет он играет на высоком уровне, он в хорошей форме и продолжает забивать голы. Невероятно, на каком уровне футбола он до сих пор находится, и он заслуживает большой похвалы.

Он вошёл в историю и изменил манеру игры за время своей карьеры. При этом я не могу согласиться с тем, что он лучший игрок в истории. Многие люди предпочитают Лионеля Месси, но нужно уважать Роналду и то, что он привнёс в мир футбола. Он обладает таким присутствием на поле и входит в число лучших игроков всех времён», — приводит слова Стама Goal со ссылкой на SpaceportSweden.

Ранее Криштиану Роналду оформил свой 928-й гол за футбольную карьеру, поразив ворота «Аль-Холуда» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1). В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 28 голов и четыре результативные передачи в 33 встречах за клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Рекорд Дзюбы — мощный только для России. Топ-бомбардиры сборных забили намного больше
Рекорд Дзюбы — мощный только для России. Топ-бомбардиры сборных забили намного больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android