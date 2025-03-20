Италия — Германия: Тим Кляйндинст сравнял счёт на 49-й минуте встречи
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Италии и Германии. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт во встрече 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9' 1:1 Кляйндинст – 49' 1:2 Горецка – 76'
Тим Кляйндинст сравнял счёт на 49-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха.
Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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