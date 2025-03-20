Италия — Германия: Тим Кляйндинст сравнял счёт на 49-й минуте встречи

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Италии и Германии. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт во встрече 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тим Кляйндинст сравнял счёт на 49-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).