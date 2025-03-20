Игрок «Динамо» Мх Алибеков: трачу тысяч 50 рублей в месяц, но ощущаю, как всё дорожает

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков ответил на вопрос, сколько денег в месяц от тратит.

«Тысяч 50 рублей. Но ощущаю, как всё дорожает. Когда в Дагестан приезжают туристы, сразу подскакивает ценник. Например, на квартиры.

У нас ребята в «Динамо» снимают квартиры до мая-июня. После них заезжают туристы — им будут сдавать посуточно», — приводит слова Алибекова Sport24.

В нынешнем сезоне Алибеков принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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