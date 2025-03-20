Хорватия — Франция: Будимир открыл счёт в матче на 26-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Хорватии и Франции. Команды играют на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сборной Хорватии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Перерыв
2 : 0
Франция
1:0 Будимир – 26' 2:0 Перишич – 45+1'
На 26-й минуте нападающий хорватов Анте Будимир отправил мяч в сетку ворот сборной Франции ударом головой. Ассистировал ему полузащитник Иван Перишич с левого фланга.
Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)
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