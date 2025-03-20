Жоаозиньо: я бы 100% смог сыграть за сборную России, но помешала травма

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо», «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос, жалеет ли он, что ему не удалось сыграть за сборную России. Напомним, в 2016 году Жоаозиньо получил российское гражданство.

«Не сказать, что жалею просто от того, что не поиграл за сборную. Жалею из‑за полученной травмы, которая, как мне кажется, помешала сыграть за сборную. Я тогда был на пике. И думаю, если бы я не сломал ногу, меня бы вызвали. Я бы 100% смог сыграть за Россию. Травма помешала», — приводит слова 36-летнего футболиста «Матч ТВ».

В марте 2015 года Жоаозиньо сломал голень.

В среду, 19 марта, сборная России в товарищеском матче разгромила Гренаду со счётом 5:0. 25 марта российская национальная команда встретится с Замбией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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