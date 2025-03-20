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Агент Резиуана Мирзова опроверг информацию о драке игрока с Ильёй Садыговым

Агент Резиуана Мирзова опроверг информацию о драке игрока с Ильёй Садыговым
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы вингера «Химок» Резиуана Мирзова, отреагировал на слухи о драке своего клиента с одноклубником Ильёй Садыговым.

«Удивительно читать такое. Резиуан в отличных отношениях и с Туфаном Садыговым, и с его сыном — Ильёй. Никаких конфликтов не было и быть не может. Для меня удивительно, когда такие уважаемые издания распространяют ложную информацию», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между игроками «Химок» Резиуаном Мирзовым и Ильёй Садыговым. Сообщалось, что причиной конфликта стала задержка зарплат в подмосковной команде, а Илья Садыгов, который является сыном инвестора «Химок» Туфана Садыгова, встал на сторону клуба.

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