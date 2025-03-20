Нидерланды — Испания: Рейндерс вывел хозяев вперёд в начале второго тайма

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Испании. Игра проходит на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг (Швеция). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд.

Ранее, на девятой минуте встречи, счёт открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 28-й минуте нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо восстановил равновесие.

Ответная игра между сборными Испании и Нидерландов состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: