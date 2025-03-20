Нидерланды — Испания: Рейндерс вывел хозяев вперёд в начале второго тайма

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Испании. Игра проходит на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг (Швеция). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд.
Ранее, на девятой минуте встречи, счёт открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 28-й минуте нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо восстановил равновесие.
Ответная игра между сборными Испании и Нидерландов состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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