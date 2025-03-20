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Хорватия — Франция: Перишич забил второй мяч на 45+1-й минуте

Хорватия — Франция: Перишич забил второй мяч на 45+1-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Хорватии и Франции. Команды играют на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сборной Хорватии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 0
Франция
1:0 Будимир – 26'     2:0 Перишич – 45+1'    

На 45+1-й минуте полузащитник Иван Перишич удвоил преимущество сборной Хорватии. Ранее форвард Анте Будимир после подачи Перишича открыл счёт ударом головой на 26-й минуте. На восьмой минуте нападающий Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)

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