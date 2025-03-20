Матвей Сафонов сообщил, что снялся в фильме о своей жизни в Париже и изменениях в карьере

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился, что снялся в фильме, повествующем о его жизни в Париже и карьерных изменениях за последний год.

«У меня выдались тяжёлые три дня.

Как вы уже поняли, в течение последних нескольких дней снимался фильм, а точнее, серия о моей парижской жизни и изменениях в карьере за последний год. Много говорили и гуляли. Надеюсь, смог рассказать достаточно интересного. Как я понял, выходит всё через 1,5-2 месяца. А анонс будет, как только станет понятна дата выхода эпизода обо мне.

Очень устал за эти дни: по утрам были индивидуальные тренировки, а после — различные поездки, посещения интересных мест, изучение языков и остальные дела. Уже набросал парочку постов на ближайшие дни, так что контенту быть», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом.

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