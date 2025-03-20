Артём Дзюба выложил фото с семьёй после матча с Гренадой

Сборная России разгромила сборную Гренады со счётом 5:0 в товарищеской встрече. Забивший рекордный 31-й мяч в составе национальной команды нападающий Артём Дзюба поделился послематчевыми фотографиями в окружении семьи.

«Семья», — подписал серию фотографий Артём Дзюба в своём телеграм-канале.

Дзюба отметился забитым мячом после передачи полузащитника Алексея Батракова на 43-й минуте встречи. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.

Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.