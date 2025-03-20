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Артём Дзюба выложил фото с семьёй после матча с Гренадой

Артём Дзюба выложил фото с семьёй после матча с Гренадой
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Сборная России разгромила сборную Гренады со счётом 5:0 в товарищеской встрече. Забивший рекордный 31-й мяч в составе национальной команды нападающий Артём Дзюба поделился послематчевыми фотографиями в окружении семьи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Семья», — подписал серию фотографий Артём Дзюба в своём телеграм-канале.

Дзюба отметился забитым мячом после передачи полузащитника Алексея Батракова на 43-й минуте встречи. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.

Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.

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