Артём Дзюба выложил фото с семьёй после матча с Гренадой
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Сборная России разгромила сборную Гренады со счётом 5:0 в товарищеской встрече. Забивший рекордный 31-й мяч в составе национальной команды нападающий Артём Дзюба поделился послематчевыми фотографиями в окружении семьи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Семья», — подписал серию фотографий Артём Дзюба в своём телеграм-канале.
Дзюба отметился забитым мячом после передачи полузащитника Алексея Батракова на 43-й минуте встречи. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.
Артём был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. На матч с Гренадой футболист вышел с капитанской повязкой.
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