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Sport.es: «Барселона» и «Ливерпуль» могут побороться за 18-летнего таланта из «Фейеноорда»

Sport.es: «Барселона» и «Ливерпуль» могут побороться за 18-летнего таланта из «Фейеноорда»
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«Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 18-летнему правому защитнику «Фейеноорда» Дживайро Риду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят усилить линию обороны, при этом они не готовы тратить большое количество денежных средств. В свою очередь, мерсисайдцы видят в Риде потенциальную замену Тренту Александер-Арнольду, который может покинуть команду летом.

В нынешнем сезоне Рид принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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