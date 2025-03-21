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Нидерланды — Испания, результат матча 20 марта 2025, счет 2:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Гол Мерино на 90+3-й минуте позволил Испании избежать поражения в матче ЛН с Нидерландами
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Испании. Игра проходила на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция). Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 28-й минуте нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Тейани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд. На 90+3-й минуте гол забил полузащитник «Фурия Роха» Микель Мерино.

Ответная игра между сборными Испании и Нидерландов состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

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