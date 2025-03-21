Хорватия уверенно победила Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Закончился матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Хорватии и Франции. Команды играли на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра завершилась уверенной победой хорватской сборной со счётом 2:0.

На восьмой минуте нападающий Андрей Крамарич не реализовал пенальти. Форвард Анте Будимир открыл счёт ударом головой на 26-й минуте после подачи с фланга от полузащитника Ивана Перишича. На 45+1-й минуте Перишич удвоил преимущество сборной Хорватии и установил окончательный счёт.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.)