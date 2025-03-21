Кубарси получил травму в матче с Нидерландами, игрок растянул связки лодыжки — Sport.es

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси получил повреждение и был заменён на 41-й минуте матча четвертьфинала Лиги наций УЕФА с Нидерландами.

Как сообщает издание Sport.es, первичный осмотр 18-летнего футболиста, проведённый в раздевалке, указывает, что у него растяжение связок правой лодыжки. Подчёркивается, что данная травма не являётся серьёзной.

В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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