Тухель — о сборной Англии на Евро-2024: им не хватало индивидуальности и страсти к игре

Главный тренер национальной команды Англии Томас Тухель ответил на вопрос, чего не хватало сборной под руководством Гарета Саутгейта на Евро-2024 и был ли у команды чёткий стиль игры в то время.

«Прошлым летом – нет. [Не хватало] индивидуальности, чёткости, ритма, повторяемости паттернов, свободы игроков, самовыражения, страсти к игре. Судя по тому, что я видел, они больше боялись вылететь из турнира, чем испытывали азарт и голод к победе», – приводит слова Тухеля The Guardian со ссылкой на ITV.

Напомним, сборная Англии под руководством Саутгейта дошла до финала турнира, где уступила сборной Испании (1:2).

Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Срок контракта немецкого специалиста с национальной командой Англии рассчитан на 1,5 года — до завершения чемпионата мира 2026 года.