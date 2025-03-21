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Дания — Португалия, результат матча 20 марта 2025, счет 1:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Португалии с Роналду проиграла Дании в матче 1/4 финала Лиги наций
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Завершился первый матч четвертьфинала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Дании и Португалии. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу Дании.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Хойлунд – 78'    

В середине первого тайма атакующий полузащитник датской национальной команды Кристиан Эриксен не смог реализовать 11-метровый удар. На 78-й минуте нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд открыл счёт во встрече с передачи полузащитника Андреаса Скова Ольсена.

Ответная игра между этими национальными командами состоится 23 марта.

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