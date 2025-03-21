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Сборная Германии одержала победу над Италией в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Сборная Германии одержала победу со счётом 2:1.

На девятой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Сандро Тонали. На 49-й минуте Тим Кляйндинст сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. На 76-й минуте Леон Горецка вывел свою команду вперёд с передачи Йозуа Киммиха.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).