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Италия — Германия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Италия — Германия, результат матча 20 марта 2025, счёт 1:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Германии одержала победу над Италией в первом матче 1/4 финала Лиги наций
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Сборная Германии одержала победу со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9'     1:1 Кляйндинст – 49'     1:2 Горецка – 76'    

На девятой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Сандро Тонали. На 49-й минуте Тим Кляйндинст сравнял счёт с передачи Йозуа Киммиха. На 76-й минуте Леон Горецка вывел свою команду вперёд с передачи Йозуа Киммиха.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
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