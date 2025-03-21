Сборная Бельгии проиграла Украине в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Украины и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии, Испания. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер из Швейцарии. Победу одержала сборная Украины со счётом 3:1.

Счёт во встрече открыл Ромелу Лукаку на 40-й минуте с передачи Кевина Де Брёйне. На 67-й минуте Алексей Гуцуляк сравнял счёт в матче. На 74-й минуте Владислав Ванат вывел свою команду вперёд с передачи Виктора Цыганкова. На 79-й минуте Илья Забарный увеличил преимущество своей команды с передачи Александра Зинченко.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Бельгии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).