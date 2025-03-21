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Украина — Бельгия, результат матча 20 марта 2025, счёт 3:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Бельгии проиграла Украине в первом матче 1/4 финала Лиги наций
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Украины и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии, Испания. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер из Швейцарии. Победу одержала сборная Украины со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
3 : 1
Бельгия
0:1 Лукаку – 40'     1:1 Гуцуляк – 67'     2:1 Ванат – 74'     3:1 Забарный – 79'    

Счёт во встрече открыл Ромелу Лукаку на 40-й минуте с передачи Кевина Де Брёйне. На 67-й минуте Алексей Гуцуляк сравнял счёт в матче. На 74-й минуте Владислав Ванат вывел свою команду вперёд с передачи Виктора Цыганкова. На 79-й минуте Илья Забарный увеличил преимущество своей команды с передачи Александра Зинченко.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Бельгии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
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