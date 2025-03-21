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Австрия — Сербия, результат матча 20 марта 2025, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Австрия и Сербия не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги наций
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Сербии. Команды играли на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Итоговый счёт — 1:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Грегорич – 37'     1:1 Самарджич – 62'    

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте встречи. Голом отметился Михаэль Грегорич с передачи Марко Арнаутовича. На 62-й минуте Лазар Самарджич с передачи Огнена Мимовича сравнял счёт во встрече.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Сербии. Начало игры — в 20:00 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
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