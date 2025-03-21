Австрия и Сербия не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Сербии. Команды играли на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Итоговый счёт — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте встречи. Голом отметился Михаэль Грегорич с передачи Марко Арнаутовича. На 62-й минуте Лазар Самарджич с передачи Огнена Мимовича сравнял счёт во встрече.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Сербии. Начало игры — в 20:00 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).