Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта
20 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре первых матча 1/4 финала турнира и восемь первых стыковых игр. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта:
Игры 1/4 финала:
- Нидерланды — Испания — 2:2;
- Дания — Португалия — 1:0;
- Италия — Германия — 1:2;
- Хорватия — Франция — 2:0.
Стыковые матчи А/В:
- Турция — Венгрия — 3:1;
- Украина — Бельгия — 3:1;
- Австрия — Сербия — 1:1;
- Греция — Шотландия — 0:1.
Стыковые матчи В/С:
- Армения — Грузия — 0:3;
- Косово — Исландия — 2:1;
- Болгария — Ирландия — 1:2;
- Словакия — Словения — 0:0.
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