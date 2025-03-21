20 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре первых матча 1/4 финала турнира и восемь первых стыковых игр. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта:

Игры 1/4 финала:

Нидерланды — Испания — 2:2;

Дания — Португалия — 1:0;

Италия — Германия — 1:2;

Хорватия — Франция — 2:0.

Стыковые матчи А/В:

Турция — Венгрия — 3:1;

Украина — Бельгия — 3:1;

Австрия — Сербия — 1:1;

Греция — Шотландия — 0:1.

Стыковые матчи В/С:

Армения — Грузия — 0:3;

Косово — Исландия — 2:1;

Болгария — Ирландия — 1:2;

Словакия — Словения — 0:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: