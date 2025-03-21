Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта
Комментарии

20 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре первых матча 1/4 финала турнира и восемь первых стыковых игр. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта:

Игры 1/4 финала:

  • Нидерланды — Испания — 2:2;
  • Дания — Португалия — 1:0;
  • Италия — Германия — 1:2;
  • Хорватия — Франция — 2:0.

Стыковые матчи А/В:

  • Турция — Венгрия — 3:1;
  • Украина — Бельгия — 3:1;
  • Австрия — Сербия — 1:1;
  • Греция — Шотландия — 0:1.

Стыковые матчи В/С:

  • Армения — Грузия — 0:3;
  • Косово — Исландия — 2:1;
  • Болгария — Ирландия — 1:2;
  • Словакия — Словения — 0:0.
Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
Материалы по теме
Тренер Нидерландов Куман: порой нужно «ставить автобус», чтобы остановить испанцев

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android