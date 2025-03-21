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Тринити Родман опубликовала шутливое видео о своём романе с Беном Шелтоном

Тринити Родман опубликовала шутливое видео о своём романе с Беном Шелтоном
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22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман опубликовала в социальных сетях забавное видео, касающееся того, что 14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон раскрыл их романтические отношения.

В ролике Родман сначала имитирует удивлённую реакцию обычного пользователя в соцсетях, а потом как бы вспоминает, что речь идёт о ней, и радуется.

Отметим, что Тринити является дочерью легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана.

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