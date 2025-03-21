Дешам объяснил поражение сборной Франции в матче с Хорватией в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций с Хорватией (0:2).

«Мы хорошо начали, но были потери мяча, технические ошибки. Мы дали сопернику возможности. Во втором тайме сыграли гораздо лучше. Майк Меньян отразил пенальти, после этого игра пошла. У нас всё же были потери мяча. Мы сделали то, что нужно во втором тайме, но не смогли реализовать моменты.

Мы уступили в первом раунде, теперь постараемся выиграть второй у себя дома. Наш первый тайм был ниже того уровня, на который мы способны. Мы сделаем всё, чтобы изменить ситуацию. За всё, что мы им отдали в первом тайме, нас наказали. Технического брака было слишком много», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ответная встреча пройдёт 23 марта.