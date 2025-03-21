Модрич прокомментировал победу сборной Хорватии в матче с Францией

Хорватский полузащитник Лука Модрич прокомментировал победу национальной команды в четвертьфинальном матче Лиги наций со сборной Франции. Встреча прошла в Сплите на стадионе «Полюд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Супер, великолепная победа. Мы сыграли отличный матч, особенно первый тайм. Во втором они нас прижали, были более доминирующими, но мы неплохо оборонялись как команда и сохранили счёт 2:0. Это хороший результат, однако до конца ещё далеко», — приводит слова Модрича 24sata.hr.

Ответная встреча между сборными Хорватии и Франции пройдёт 23 марта, начало – в 22:45 мск.

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