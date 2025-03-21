Эдуард Мор: у сборной Бразилии нет поставленной игры, про Неймара уже можно забыть

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о текущем состоянии сборной Бразилии, которая в ночь с 20 нса 21 марта мск проведёт домашний матч отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 с национальной командой Колумбии.

«Про Неймара в сборной уже можно забыть. Он там давно уже не играет. Я сомневаюсь, что когда‑нибудь заиграет — столько пропустить, в нём есть большие сомнения. У Бразилии нет поставленной игры, но хороший подбор футболистов, одной целью не объединены, нет командной игры. В этом плане Бразилия всем уступает. Но матч будет интересным. Не сомневаюсь, что Бразилия и Колумбия выйдут на чемпионат мира», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В турнирной таблице южноамериканской квалификации к ЧМ-2026 сборная Бразилии занимает пятое место из 10 участников, набрав 18 очков в 12 матчах. Прямую путёвку на мундиаль получают первые шесть команд, седьмое место сыграет в межконтинентальных стыках, восьмое и ниже не квалифицируются на ЧМ. Пентакампеоны опережают текущее седьмое место на пять очков, восьмое — на шесть очков.

Сборная Колумбии набрала на одно очко больше бразильцев и находится на четвёртой строчке таблицы.

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