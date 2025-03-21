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Дешам высказался об игре Мбаппе после поражения Франции в матче с Хорватией в Лиге наций

Дешам высказался об игре Мбаппе после поражения Франции в матче с Хорватией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в матче Лиги наций со сборной Хорватии (0:2). Мбаппе вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 0
Франция
1:0 Будимир – 26'     2:0 Перишич – 45+1'    

«Я увидел его в хорошей форме. Он не всё сделал идеально, но был очень активен, проделал большой объём работы против низкого оборонительного блока соперника. Он всегда может играть ещё лучше, но был очень полезен», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, осенью Мбаппе пропустил два подряд сбора национальной команды.

Ответная встреча между сборными Хорватии и Франции пройдёт 23 марта, начало – в 22:45 мск.

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