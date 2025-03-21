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Парагвай — Чили, результат матча 21 марта 2025, счет 1:0, 13-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Парагвай с двумя защитниками «Динамо» обыграл Чили в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Чили. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 0
Чили
1:0 Альдерете – 60'    

Единственный гол на 60-й минуте матча забил парагвайский защитник Омар Альдерете.

В линии обороны национальной команды Парагвая сыграли два представителя московского «Динамо» — центрбек Фабио Бальбуэна и правый защитник Хуан Касерес, а также выступавший ранее за «Краснодар» Хуниор Алонсо. Все они вышли в стартовом составе и провели на поле весь матч.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: В Парагвае спецназ начал стрелять по футболистам после матча

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