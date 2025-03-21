Парагвай с двумя защитниками «Динамо» обыграл Чили в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Чили. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте матча забил парагвайский защитник Омар Альдерете.

В линии обороны национальной команды Парагвая сыграли два представителя московского «Динамо» — центрбек Фабио Бальбуэна и правый защитник Хуан Касерес, а также выступавший ранее за «Краснодар» Хуниор Алонсо. Все они вышли в стартовом составе и провели на поле весь матч.

Видео: В Парагвае спецназ начал стрелять по футболистам после матча