Сборная США проиграла Панаме и не смогла выйти в финал Лиги наций КОНКАКАФ

Завершился полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ, в котором национальная команда США принимала Панаму. Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась гостей со счётом 1:0.

Победу сборной Панамы принёс гол Сесилио Уотермана на 90+4-й минуте. Таким образом, Панама вышла в финал турнира.

В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Мексикой.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.