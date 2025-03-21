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Сборная США проиграла Панаме и не смогла выйти в финал Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная США проиграла Панаме и не смогла выйти в финал Лиги наций КОНКАКАФ
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Завершился полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ, в котором национальная команда США принимала Панаму. Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась гостей со счётом 1:0.
Победу сборной Панамы принёс гол Сесилио Уотермана на 90+4-й минуте. Таким образом, Панама вышла в финал турнира.

В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Мексикой.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.

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