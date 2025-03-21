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Лионель Месси может возобновить свои выступления в Европе — TNT Sports

Лионель Месси может возобновить свои выступления в Европе — TNT Sports
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть американский клуб.

Как сообщает TNT Sports Argentina, над возвращением футболиста работает «Барселона». План «блауграны» заключается в том, чтобы Месси вернулся в каталонскую команду перед началом сезона-2026/2027. Отмечается, что переговоры «Барселоны» по возвращению Месси будут сложными из-за тяжёлого финансового положения команды.

Напомним, 37-летний Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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