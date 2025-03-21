Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принёс Бразилии победу над Колумбией в отборе ЧМ-2026

В ночь с 20 на 21 марта мск на поле Национального стадиона имени Мане Гарринчи в Бразилиа состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Колумбии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На шестой минуте точный удар Рафиньи с пенальти вывел вперёд пентакампеонов. На 41-й минуте Луис Диас забил ответный гол колумбийцев. На 90+9-й минуте победу сборной Бразилии принёс точный удар Винисиуса Жуниора с передачи Рафиньи.

Бразильцы набрали 21 очко в 13 матчах и поднялись с промежуточного шестого сразу на второе место в отборочной группе КОНМЕБОЛ. Колумбия с 19 очками в 13 играх опустилась на шестую строчку таблицы.

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