Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Лесото. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Колумбия, результат матча 21 марта 2025, счет 2:1, 13-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принёс Бразилии победу над Колумбией в отборе ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на поле Национального стадиона имени Мане Гарринчи в Бразилиа состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Колумбии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Диас – 41'     2:1 Винисиус Жуниор – 90+9'    

На шестой минуте точный удар Рафиньи с пенальти вывел вперёд пентакампеонов. На 41-й минуте Луис Диас забил ответный гол колумбийцев. На 90+9-й минуте победу сборной Бразилии принёс точный удар Винисиуса Жуниора с передачи Рафиньи.

Бразильцы набрали 21 очко в 13 матчах и поднялись с промежуточного шестого сразу на второе место в отборочной группе КОНМЕБОЛ. Колумбия с 19 очками в 13 играх опустилась на шестую строчку таблицы.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками

Материалы по теме
Эдуард Мор: у сборной Бразилии нет поставленной игры, про Неймара уже можно забыть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android